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15:52 (мск), источник: ТАСС

Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника»

ТАСС, 2 мая. По данным TMZ, актер умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга.

Американский актер Сэм Ллойд, известный своей ролью юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ.

По его данным, неоперабельная опухоль головного мозга у Ллойда была диагностирована в январе 2019 года.

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие» — написал на своей странице в Twitter Билл Лоуренс, американский сценарист, режиссер и создатель «Клиники».

Сэм Ллойд родился в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Был известен своими ролями в сериалах «Бесстыжие» (Shameless, 2011-настоящее время), «Американская семейка» (2009−2020), «Отчаянные домохозяйки» (2004−2012) и др.

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