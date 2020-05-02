В России за сутки выявлено 9623 заразившихся коронавирусом, всего — 124 054

Накануне прирост составил 7933 человека. Общее количество заразившихся достигло 124 054 человек. Россия вышла на седьмое место в мире по числу больных коронавирусом.
За день умерли 57 человек (днем ранее — 96). Общее число погибших от COVID-19 составило 1222 человека. За последние сутки выздоровели 1793 человека, количество выписанных пациентов возросло до 15 013 человек.
Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:
В оперштабе уточнили, что из новых заболевших 4488 (46,6%) не имели клинических проявлений вируса. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек, было проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус.
Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему пропусков для поездок на транспорте. Все ограничения продлили до 11 мая включительно.