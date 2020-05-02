Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решениях, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
22День работников скорой медицинской помощи в России
11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 9623 заразившихся коронавирусом, всего — 124 054

За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 346 297+76 630
Скончалось238 826+5 138
Выздоровело1 056 326+35 141
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Накануне прирост составил 7933 человека. Общее количество заразившихся достигло 124 054 человек. Россия вышла на седьмое место в мире по числу больных коронавирусом.

За день умерли 57 человек (днем ранее — 96). Общее число погибших от COVID-19 составило 1222 человека. За последние сутки выздоровели 1793 человека, количество выписанных пациентов возросло до 15 013 человек.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:

  • Москва — 5358 (всего 62 658),
  • Подмосковье — 807 (всего 13 314),
  • Санкт-Петербург — 323,
  • Нижегородская область — 320,
  • Мурманская область — 143.

В оперштабе уточнили, что из новых заболевших 4488 (46,6%) не имели клинических проявлений вируса. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек, было проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему пропусков для поездок на транспорте. Все ограничения продлили до 11 мая включительно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 02.05
 Статистика по коронавирусу: в России уже более 100 тыс. зараженных
Осужденный экс-полковник Захарченко исчез
Коронавирус COVID-19
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России
Татьяна Васильева решила лечиться дома
Босния и Герцеговина отказалась впускать российских военных
В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу наличные и гаджеты
Названа причина ЧП в Находке на крупнейшей в мире плавбазе
Токаев прекратил полномочия дочери Назарбаева
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
Раскрыты все коды на AliExpress. Их полезно знать Собрали лучшее!
Горячие темы на Авто
Повышенный расход 131
новость номер раз 111
Часы на правой руке 109
Маска одноразовая. 105
Кино
Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете Хорошего фильма должно быть много — в этом твердо убеждены режиссеры этих кинополотен, погружающих нас в долгие и очень захватывающие путешествия по судьбам и эпохам. И если раньше вам всегда не хватало времени посмотреть их, то это ваш шанс
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Дети
Заранее все себе простила: как живет мама-одиночка на карантине Каково женщинам, которые растят ребенка одни
Леди
Полнят и укорачивают ноги: какие джинсы нужно выкинуть Самая универсальная деталь гардероба не так проста, как кажется! Раскрываем секреты джинсов, о которых важно знать.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь