В России за сутки зафиксировали почти 10 000 случаев коронавируса

Общее число больных в России ко 2 мая выросло до 124 054 человек в 85 регионах.
За последние сутки умерли 57 больных с коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов достигло 1222 человек. Полностью выздоровели за сутки 1793 человека. Всего выздоровевших 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение. В оперативном штабе отметили, что 46,6% новых зараженных не имели клинических симптомов болезни. При этом, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране не зарегистрировали ни одного случая повторного заражения.
Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших COVID-19 — всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания. 55 589 из них — активные. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 5358 человек. Это рекордный прирост. За сутки врачи вылечили 608 человек. Всего выздоровевших — 6374. Умерли за сутки 37 человек. За все время пандемии — 695. Следующий регион по числу новых заболевших за сутки — Московская область: там коронавирус обнаружили у 807 человек, общее число случаев выросло до 13 314 больных.
В топ-10 регионов по числу новых заболевших также вошли Московская область (+ 807),
В числе регионов с самым большим числом заболевших, помимо Москвы, Московской области,
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Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, — одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100 000 человек. Всего в мире коронавирус обнаружен у более чем 3,3 млн человек в 187 странах.