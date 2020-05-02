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16:58 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки зафиксировали почти 10 000 случаев коронавируса

В России выявили за последние сутки 9623 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд числа заболевших за сутки.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 364 535+85 989
Скончалось239 236+5 215
Выздоровело1 060 617+35 555
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Источник: Агентство «Москва»

Общее число больных в России ко 2 мая выросло до 124 054 человек в 85 регионах.

За последние сутки умерли 57 больных с коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов достигло 1222 человек. Полностью выздоровели за сутки 1793 человека. Всего выздоровевших 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение. В оперативном штабе отметили, что 46,6% новых зараженных не имели клинических симптомов болезни. При этом, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране не зарегистрировали ни одного случая повторного заражения.

Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших COVID-19 — всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания. 55 589 из них — активные. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 5358 человек. Это рекордный прирост. За сутки врачи вылечили 608 человек. Всего выздоровевших — 6374. Умерли за сутки 37 человек. За все время пандемии — 695. Следующий регион по числу новых заболевших за сутки — Московская область: там коронавирус обнаружили у 807 человек, общее число случаев выросло до 13 314 больных.

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В топ-10 регионов по числу новых заболевших также вошли Московская область (+ 807), Санкт-Петербург (+323), Нижегородская область (+320), Мурманская область (+143), Дагестан (+109), Рязанская область (+98), Башкортостан (+92), Тульская область (+88) и Северная Осетия (+85).

В числе регионов с самым большим числом заболевших, помимо Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (4723), Нижегородской области (2443) и Дагестана (1662), входят Мурманская область (1456), Краснодарский край (1162), Тульская, Ростовская и Калужская области (1135, 1106 и 1065 соответственно), а также Свердловская область (1016). В остальных регионах коронавирус обнаружен у менее чем 1000 человек.

Режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса, действовавший весь апрель, продлен в Москве и Подмосковье до 11 мая. В Московской, Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях действует режим обязательного ношения масок в общественных местах. 2 мая такие же требования объявлены в Забайкалье.

Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, — одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100 000 человек. Всего в мире коронавирус обнаружен у более чем 3,3 млн человек в 187 странах.

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