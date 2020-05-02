Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

«Угу», — ответила она на вопрос РИА Новости, коронавирусом ли она болеет.
«У меня двусторонняя пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь», — заключила актриса.
Ранее она рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.
Васильева — народная артистка РФ. Являлась актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».