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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева подтвердила РИА Новости, что у неё обнаружили коронавирус.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 02.05
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Инфицировано3 369 208+90 662
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Источник: РИА Новости

«Угу», — ответила она на вопрос РИА Новости, коронавирусом ли она болеет.

«У меня двусторонняя пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь», — заключила актриса.

Ранее она рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.

Васильева — народная артистка РФ. Являлась актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

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