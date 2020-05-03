На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

Инцидент произошел в 07.41 по местному времени (01.41 мск).
«Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста (Южной Кореи — ред.) в районе центральной части демаркационной линии», — сообщили в комитете начальников штабов.
Южнокорейские военные, согласно инструкции, ответили двумя выстрелами в сторону Северной Кореи.
Материального ущерба или пострадавших нет.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности, «посредством военной линии связи между Южной и Северной Кореей» выясняют обстоятельства произошедшего и принимают все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950−1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.