Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
22День работников скорой медицинской помощи в России
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
09:42 (мск), источник: Известия

В мире от коронавируса скончались более 243 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс., при этом общее количество зараженных достигло 3,42 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса от 3 мая.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 03.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 428 490+83 287
Скончалось243 837+5 041
Выздоровело1 095 873+40 210
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Согласно статистике, больше всего зараженных зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки (1,13 млн), а также Испании (216,5 тыс.) и Италии (209,3 тыс.). В России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.

Ранее, 30 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предрек еще большое число жертв COVID-19 в мире, отметив, что в организации скорбят по потерянным жизням, которых уже более 200 тыс.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Он напомнил о ранее запущенном глобальном плане гуманитарных мер на общую сумму $2 млрд для финансирования борьбы с этой инфекцией в беднейших странах планеты.

За день до этого МИД России сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН и страны-участницы «группы двадцати» (G20) решили создать программу по противодействию инфекциями стоимостью $7,5 млрд.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Москва готовится к выходу на плато по коронавирусу
Во время загрузки произошла ошибка.
1 мая© Ньюстюб
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 03.05
 «Выпивка, стихи, песни, а вокруг — советская зона»
Матерый русофил: достойный ответ Жоржа Нива маркизу де Кюстину
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая
Вирус их не берет
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка
Бывший канцлер ФРГ призвал отменить санкции против России
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
В МЧС дали советы для выхода на улицу во время пандемии
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Противогазы и перчатки для кухни: чем Россия помогла США
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Здоровье
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря Растения, продукты и даже физические явления, которые незаслуженно называют самыми страшными аллергенами.
Hi-Tech
Вот это да: начался слив товаров на AliExpress Собрали лучшее!
Горячие темы на Авто
Как там прошло? 182
новость номер раз 111
Часы на правой руке 110
Маска одноразовая. 106
Кино
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили Один из самых ярких актеров нового поколения отмечает юбилей, а мы вспоминаем роли, благодаря которым он прославился и завоевал сердца российских зрительниц
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Заранее все себе простила: как живет мама-одиночка на карантине Каково женщинам, которые растят ребенка одни
Леди
Полнят и укорачивают ноги: какие джинсы нужно выкинуть Самая универсальная деталь гардероба не так проста, как кажется! Раскрываем секреты джинсов, о которых важно знать.
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
У Жигунова новый роман. Его избранница копия Заворотнюк
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь