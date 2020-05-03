12:19 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила
Врач работал в Брединском районе. Он брал тесты у контактировавших с больными.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика.
По данным Минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждено 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых ко вчерашнему дню), 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Семь человек умерли.
Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.