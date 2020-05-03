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12:19 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 441 767+84 317
Скончалось244 021+5 071
Выздоровело1 098 275+39 679
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Источник: РИА Новости

Врач работал в Брединском районе. Он брал тесты у контактировавших с больными.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика.

По данным Минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждено 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых ко вчерашнему дню), 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Семь человек умерли.

Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.

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