Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
10:33 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили 10633 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус COVID-19
11:39 (мск)Россия снова разрешила экспортировать медицинские маски
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 440 904+83 454
Скончалось243 922+4 972
Выздоровело1 097 858+39 262
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

При этом у половины заболевших не было симптомов.

Больше всего новых случаев в Москве — 5948. В Московской области зарегистрировали 822 случая, в Санкт-Петербурге — 295.

За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.

Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 134 687 человек.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.

В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рекомендации по дезинфекции квартиры
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 03.05
 Мишустин заразился коронавирусом
Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая
Вирус их не берет
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения COVID-19
У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Гора из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг
В МЧС дали советы для выхода на улицу во время пандемии
Миф о Тенее обернулся археологической сенсацией ХХI века
Здоровье
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря Растения, продукты и даже физические явления, которые незаслуженно называют самыми страшными аллергенами.
Hi-Tech
Хитрые способы сэкономить на AliExpress Собрали лучшее!
Авто
Десять самых крутых новинок 2020 года Пока в автомобильном мире затишье, а все выставки отменены или перенесены, мы вспоминаем десятку уже представленных машин, от которых сердце бьётся чаще
Кино
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили Один из самых ярких актеров нового поколения отмечает юбилей, а мы вспоминаем роли, благодаря которым он прославился и завоевал сердца российских зрительниц
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Кейт Миддлтон показала новые фото очаровательной дочки Шарлотте исполнилось 5 лет
Леди
Полнят и укорачивают ноги: какие джинсы нужно выкинуть Самая универсальная деталь гардероба не так проста, как кажется! Раскрываем секреты джинсов, о которых важно знать.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь