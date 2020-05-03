В России выявили 10633 новых случаев заражения коронавирусом

При этом у половины заболевших не было симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5948. В Московской области зарегистрировали 822 случая, в
За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.
В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.