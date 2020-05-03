18:38 (мск), источник: Интерфакс
Аэропорт Риги закрыли из-за улетевшего в неизвестном направлении дрона
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU —
Руководитель аэропорта «Рига» по коммуникации Лаура Карните подтвердила агентству BNS, что
Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 км в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.
Местонахождение дрона не известно. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.
Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев, органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.