19:38 (мск), источник: Ведомости
Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом
Официально заболевание подтверждено пока у 39 человек.
У 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» в Якутии официально подтвержден коронавирус, сообщил глава региона Айсен Николаев со ссылкой на Роспотребнадзор. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.
На Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 000 человек, у около трети из них — предварительно положительный результат, сказала Малинникова после поездки в Якутию.
«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», — заявила главный внештатный инфекционист Минздрава.
Для более полной и точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, отметил глава Якутии. По его словам, из 39 официально заболевших 23 человека лежат в больницах Якутии и
«Ведомости» запросили комментарий «Газпрома».
Накануне заместитель председателя правительства Якутии и зампред оперштаба Ольга Балабкина сообщила в Telegram, что, по словам Малинниковой, коронавирусную инфекцию нашли у почти 3500 работников Чаяндинского месторождения, но позже удалила свой пост, пишет издание SakhaLife. Тогда же «Ведомости» отправляли запрос в «Газпром» о количестве заболевших на месторождении, компания не стала это комментировать.
Сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений.
В конце апреля на Чаяндинском месторождении прошли стихийные митинги, протестующие требовали от властей принять меры по защите от коронавируса.
По официальным данным на 3 мая, в Якутии выявлено 282 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 39 человек, а 4 пациента с коронавирусом скончались.
Алена Якушова
В подготовке материала участвовал Артур Топорков