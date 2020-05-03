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19:38 (мск), источник: Ведомости

Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом

Официально заболевание подтверждено пока у 39 человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 462 682+69 911
Скончалось244 911+3 718
Выздоровело1 110 719+41 871
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Источник: РИА "Новости"

У 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» в Якутии официально подтвержден коронавирус, сообщил глава региона Айсен Николаев со ссылкой на Роспотребнадзор. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.

На Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 000 человек, у около трети из них — предварительно положительный результат, сказала Малинникова после поездки в Якутию.

Она отметила, что у работников с предварительным положительным результатом нет симптомов COVID-19.

«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», — заявила главный внештатный инфекционист Минздрава.

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Для более полной и точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, отметил глава Якутии. По его словам, из 39 официально заболевших 23 человека лежат в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, остальные 16 человек переносят заболевание в легкой форме, поэтому они находятся в изоляторах и обсерваторах вахтовых поселков.

«Ведомости» запросили комментарий «Газпрома».

Накануне заместитель председателя правительства Якутии и зампред оперштаба Ольга Балабкина сообщила в Telegram, что, по словам Малинниковой, коронавирусную инфекцию нашли у почти 3500 работников Чаяндинского месторождения, но позже удалила свой пост, пишет издание SakhaLife. Тогда же «Ведомости» отправляли запрос в «Газпром» о количестве заболевших на месторождении, компания не стала это комментировать.

Сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений.
представитель «Гапрома»

В конце апреля на Чаяндинском месторождении прошли стихийные митинги, протестующие требовали от властей принять меры по защите от коронавируса.

По официальным данным на 3 мая, в Якутии выявлено 282 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 39 человек, а 4 пациента с коронавирусом скончались.

Алена Якушова
В подготовке материала участвовал Артур Топорков

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