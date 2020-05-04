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08:46 (мск), источник: РИА Новости

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус, теперь все пассажиры рейса отправлены на изоляцию, а информацию направят в полицию, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 04.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 507 424+77 629
Скончалось247 497+3 639
Выздоровело1 127 912+31 855
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Источник: РИА Новости

Вопрос от жительницы Нижневартовска озвучил в воскресенье глава города Василий Тихонов в ходе заседания местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. В частности, автор вопроса попросил участников штаба подтвердить или опровергнуть информацию о том, что девушка прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, это подтверждала имевшаяся у нее справка, однако ни она, ни ее родители не сообщили о заболевании в профильные ведомства.

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«Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции. Да, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела», — сказал Перекокин.

Как отметил Тихонов, девушка, о которой идет речь, «не взрослая», и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей. «То, что нужно УМВД разбираться, это точно», — добавил он.

Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 12 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 449 человек, выздоровели 138 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.

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