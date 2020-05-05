Германия выдала ордер на арест подозреваемого в хакерской атаке россиянина

По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них — Бадина.
«Предполагается, что Бадин — один из тех, кто помог Трампу (президент США Дональд Трамп — ИФ) посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон», — пишет газета.
По ее данным, Дмитрий Сергеевич Бадин родился 15 ноября 1990 года в Курске. Следователи считают, что Бадин — один из главных фигур, стоящих за хакерской атакой на бундестаг, о выдаче ордера прокуратура уже проинформировала председателя парламента ФРГ Вольфганга Шойбле.
Рассчитывать на «быстрый процесс» по поиску и задержанию подозреваемого не следует, кроме того, если он и будет где-то задержан, то вначале его выдадут США.
«Генпрокуратура убеждена, что сможет доказать не только то, что Дмитрий Бадин лично участвовал в хакерской атаке на бундестаг, но также — когда и как (это было сделано — ИФ), — пишет издание. — Предполагается, что 7 мая 2015 года в 13:29 Бадин создал вредоносную программу VSC.exe, а в 13:31 использовал ее и управлял ею».
Как сообщалось, еще в 2018 году Минюст США предъявил обвинения нескольким россиянам, в том числе и Бадину, по статьям, связанным с совершением кибератак. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе.