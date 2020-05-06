00:34 (мск), источник: Известия
Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге
Власти
По данным
Помимо этого, по данным городских властей, в Петербурге также скончались от COVID-19 две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.
В сообщении не уточняется, когда скончались медики.
Губернатор Александр Беглов позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.
27 апреля стало известно, что в
Ранее, в апреле, российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках.
По данным оперштаба Петербурга на 5 мая, в городе зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.
По состоянию на вторник, 5 мая, в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.
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