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00:34 (мск), источник: Известия

Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти еще четырех медицинских работников от коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 651 010+72 709
Скончалось256 239+5 180
Выздоровело1 194 140+31 861
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Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы администрации губернатора, умер врач оперативного отдела городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович. Кроме того, ушла из жизни медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, по данным городских властей, в Петербурге также скончались от COVID-19 две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

В сообщении не уточняется, когда скончались медики.

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Губернатор Александр Беглов позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.

27 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге скончалась сотрудница городской станции скорой помощи, у которой ранее обнаружили коронавирус.

Ранее, в апреле, российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках.

По данным оперштаба Петербурга на 5 мая, в городе зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.

По состоянию на вторник, 5 мая, в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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