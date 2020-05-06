18:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. Ему было 52 года. Смерть господина Босова подтвердили источники ТАСС и «Эхо Москвы».
Как сообщили «Ъ» в СКР, по факту смерти Дмитрия Босова следственным отделом ведомства по городу Одинцово организована проверка. По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово, где жил господин Босов. Рядом с телом лежал пистолет «Glock 19 gen 4». По данным «Ъ», предсмертной записки найдено не было. В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах, тело обнаружили вдова и охранник в
Пистолет, по предварительным данным, был наградным — от МВД Абхазиии, впрочем, документов на оружие пока не нашли.
В 1997 году господин Босов стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000 году продал акции и основал группу Alltech. Группе принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Компания «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана для
Дмитрий Босов — владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокугль», основатель группы Alltech. Он занимал 86 место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes, его состояние оценивается в $1,1 млрд.