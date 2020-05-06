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20:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Дмитрий Босов

6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Босов Дмитрий Борисович родился 27 марта 1968 года в Барнауле. В 1991 году окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ имени Баумана.

В 1991 году основал АОЗТ ПИФ, московское представительство ликеро-водочного завода «Кристалл». Занимал сначала должность замдиректора, потом исполнительного директора. В 1993 году стал президентом ТОО «Внешнеторговое объединение “Полиэкспорт”». В 1995—1996 годах — директор Московского представительства алюминиевой компании Trans World Group. В 1995 году стал миноритарным акционером «Химпрома». С 1997 по 2000 год — совладелец и член совета директоров ОАО «Красноярский алюминиевый завод».

В 2000 году продал принадлежавшие ему акции КрАЗа и занялся инвестиционными проектами в России. Создал и возглавил группу «Аллтек», основными активами которой впоследствии стали предприятия «Сибантрацит» (один из крупнейших в мире производителей антрацита) и «Востокуголь». С 2005 года был председателем совета директоров группы. В 2005 году стал акционером компании «Энергопром», владевшей электродными заводами. В 2007 году стал совладельцем буровой компании «Востокгеология». С 2008 года был руководителем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь». В 2015 году учредил в Индонезии группу компаний Blackspace, которой принадлежат лицензии на участки по добыче угля, никеля, марганца и бокситов. Группе «Аллтек» также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина для хоккеистов-любителей.

В апреле 2019 года СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела против руководства Арктической горной компании Дмитрия Босова из-за незаконной добычи и продажи угля с Таймыра.

В апреле 2020 года в суд Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе был подан иск к господину Босову от Фрэнсиса Рачоппи, ветерана спецназа США и бывшего гендиректора структуры Genius Fund Group, работающей на рынке легальной марихуаны. Истец обвинил Дмитрия Босова в гражданском сговоре, ряде нарушений трудового законодательства США и потребовал более $1 млн. Из иска СМИ узнали, что господин Босов оказался инвестором в американский рынок каннабиса. Сам бизнесмен называл изложенные в иске факты не соответствующими действительности.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Управление инвестиционным процессом в условиях неопределенности и риска: На примере перерабатывающих предприятий молочной промышленности Алтайского края». По данным Forbes, занимал 86-е место в списке самых богатых людей России с состоянием в $1,1 млрд.

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