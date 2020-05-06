20:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов. Подробности его биографии — в материале «Ъ».
Босов Дмитрий Борисович родился 27 марта 1968 года в Барнауле. В 1991 году окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ имени Баумана.
В 1991 году основал АОЗТ ПИФ, московское представительство
В 2000 году продал принадлежавшие ему акции КрАЗа и занялся инвестиционными проектами в России. Создал и возглавил группу «Аллтек», основными активами которой впоследствии стали предприятия «Сибантрацит» (один из крупнейших в мире производителей антрацита) и «Востокуголь». С 2005 года был председателем совета директоров группы. В 2005 году стал акционером компании «Энергопром», владевшей электродными заводами. В 2007 году стал совладельцем буровой компании «Востокгеология». С 2008 года был руководителем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь». В 2015 году учредил в Индонезии группу компаний Blackspace, которой принадлежат лицензии на участки по добыче угля, никеля, марганца и бокситов. Группе «Аллтек» также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина для
В апреле 2019 года СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела против руководства Арктической горной компании Дмитрия Босова
В апреле 2020 года в суд Центрального округа Калифорнии в
Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Управление инвестиционным процессом в условиях неопределенности и риска: На примере перерабатывающих предприятий молочной промышленности Алтайского края». По данным Forbes, занимал 86-е место в списке самых богатых людей России с состоянием в $1,1 млрд.
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