Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Судьба невернувшихсяКак узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
20:58 (мск), источник: ТАСС

Задержанный в Венесуэле американец заявил, что наемники должны были вывезти Мадуро в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США. Такие показания дал задержанный за участие в операции гражданин Соединенных Штатов Люк Александр Денман.

Источник: Reuters

«[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США», — сказал он на видео, которое было показано в эфире телеканала Venezolana de Television в среду.

Как утверждает Денман, он «получил указания гарантировать взятие под контроль аэропорта, чтобы осуществить безопасную транспортировку Мадуро к самолету».

«Я ожидал получить от $50 тыс. до $100 тыс.», — сказал задержанный. По его словам, до начала операции по вторжению в Венесуэлу он занимался обучением наемников в Колумбии. «Было три небольшие группы. В общей сложности 60−70 человек, — сказал Денман, который вместе с еще двумя участвовавшими в планировании и реализации операции гражданами США работал на частную американскую компанию Silvercorp.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

Читайте также
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Роспотребнадзор представил план снятия ограничений в три этапа
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Коронавирус COVID-19: главные события 6 мая
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Как Европа выходит из карантина (фото)
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Здоровье
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома Подхватить вирус можно через еду.
Hi-Tech
Что будет, если отсканировать зеркало Ничего, в буквальном смысле
Авто
10 ситуаций, в которых точно не защитит ОСАГО Обязательное страхование автогражданской ответственности в России действует уже много лет и постепенно становится эффективнее и удобнее для водителей. Однако есть много ситуаций, где ОСАГО бесполезно
Кино
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус Петр Красилов лечится у себя дома
Новости партнеров
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
Gnezdo.ru
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
А вы видели дочь Богомолова? Копия Ксения Собчак
Женщинам нельзя скрещивать ноги. И вот почему
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Как жена пользуется слабостью Башарова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь