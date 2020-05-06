23:32 (мск), источник: Газета.Ру
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-2019. Об этом сообщает издание People.
Как заявили в полиции, тело 37-летнего ученого со множеством огнестрельных ранений нашли в его доме в субботу. Его убийца также был найден мертвым неподалеку в машине. Предполагается, что преступник покончил с собой.
По данным следствия, мужчины были знакомы. Коллеги Лю рассказали, что ученый был на пороге создания очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2.