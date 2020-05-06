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23:32 (мск), источник: Газета.Ру

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-2019. Об этом сообщает издание People.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 732 046+85 840
Скончалось261 517+6 031
Выздоровело1 233 471+45 688
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Как заявили в полиции, тело 37-летнего ученого со множеством огнестрельных ранений нашли в его доме в субботу. Его убийца также был найден мертвым неподалеку в машине. Предполагается, что преступник покончил с собой.

По данным следствия, мужчины были знакомы. Коллеги Лю рассказали, что ученый был на пороге создания очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2.

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