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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Анатолий Быков

В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан известный предприниматель, бывший депутат регионального заксобрания Анатолий Быков. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Быков Анатолий Петрович родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области. В 1987 году окончил Красноярский пединститут по специальности «физвоспитание».

Работал на заводе, преподавал в школе. В начале 1990-х годов основал фирму «Строительство, технологии, металл» на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году приобрел 10% акций КрАЗа, к 2000-м увеличил долю до 28%. Борьбу за контроль над заводом СМИ окрестили первой алюминиевой войной, жертвами которой стали заместитель гендиректора КрАЗа Вадим Яфясов и еще ряд предпринимателей. В 1996 году Анатолий Быков вошел в совет директоров завода, в 1998-м стал его председателем. В СМИ он фигурировал как «самый авторитетный человек в Красноярском крае», известный также по кличкам Толя Бык и Челентано.

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С 1997 года регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз — в 2011-м). На выборах главы региона в 1998 году поддержал Александра Лебедя, однако вскоре после победы последнего заявил, что «ошибся в нем как в губернаторе». Стороны вступили в открытый конфликт. В марте 1999 года по итогам инициированной господином Лебедем проверки против бизнесмена возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Позже добавилось обвинение в убийстве бизнесмена Олега Губина, и Анатолий Быков скрылся в Венгрии.

В сентябре 1999 года Анатолий Быков мог стать вторым в избирательном списке ЛДПР на выборах в Госдуму, но ЦИК исключил его из списка, заявив, что он скрыл наличие джипа и недвижимости в Красноярском крае. Тогда же Александр Лебедь, комментируя появление нового компромата на Анатолия Быкова, заявил: «Дракон убит».

В ноябре 1999 года Анатолий Быков был задержан в Венгрии и вскоре этапирован в Россию. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на авторитетного бизнесмена Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). В июле 2003 года Анатолий Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован.

Во время нахождения Анатолия Быкова под стражей контрольный пакет КрАЗа консолидировал «Русал», а после проведенной допэмиссии доля Анатолия Быкова в КрАЗе снизилась с 28% до 4%. Отстоять интересы в суде ему не удалось, и в 2004 году структуры Анатолия Быкова продали оставшиеся 4% «Русалу» за $107 млн.

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В 2012 году Анатолий Быков в открытом письме Дмитрию Медведеву заявил о готовности помочь «восстановить авторитет и правительства, и “Единой России”». Не получив ответа, он возглавил красноярское краевое отделение партии «Патриоты России».

По итогам выборов 8 сентября 2013 года «патриоты» получили 14 мест в гордуме Красноярска против 12 у единороссов.

На выборах главы региона в 2014 году поддержанный Анатолием Быковым Иван Серебряков занял третье место (13,88% голосов). В настоящее время прямому участию Анатолия Быкова в выборах мешает криминальный фильтр — введенное в феврале 2015 года ограничение на участие в выборах лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям. Этот запрет истекает в 2020 году.

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