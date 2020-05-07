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11:04 (мск), источник: ТАСС

Красноярского экс-депутата Быкова подозревают в организации двух убийств

По данным источника ТАСС, речь идет об убийствах киллеров Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Задержанного бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, убитых летом 1994 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В четверг Быков был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.

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«Это [Наумов и Войтенко] два киллера штатных, которые сами на него (Быкова — прим. ТАСС) хотели организовать покушение», — сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас Быков находится в региональном главке Следственного комитета РФ, с ним проводятся следственные действия.

В 2012 году суд в Красноярске приговорил к 13,5 года лишения свободы криминального авторитета Владимира Татаренкова. По версии следствия, в 1994 году он организовал ОПГ, которая участвовала в криминальных войнах за контроль над Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами. Летом 1994 года члены ОПГ Татаренкова убили Войтенко и Наумова. Сообщалось, что Татаренков подозревал их в покушении на Быкова.

Быков родился 17 января 1960 года. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 90-е годы стал предпринимателем, с 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998—2000 годы Быков — председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как «Паша Цветомузыка».

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок, так как прошла половина условного срока и он не имел замечаний в период его отбывания.

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