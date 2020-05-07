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10:51 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 177 тыс.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 754 650+88 738
Скончалось263 861+6 524
Выздоровело1 246 184+43 589
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 23 803 человека, 1 625 пациентов умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным, суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

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Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, на которое она, по официальным данным, вышла 6 мая. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).

Новые 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 92 676 заразившихся. Суточный рост числа заразившихся составил в столице 7,8%. Также новые случаи подтверждены еще в 83 регионах: 842 случая в Московской области, 312 — в Нижегородской, 306 — в Санкт-Петербурге, по 105 в Дагестане и Татарстане.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2 476 человек в 73 регионах, в том числе 769 человек в Москве, 158 — в Московской области, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, по 64 в Ленинградской области и Пермском крае.

За сутки умерли 88 человек, среди них 39 человек в Москве, 15 — в Московской области, семеро в Нижегородской области, по четыре в Республике Коми и Санкт-Петербурге, по два в Северной Осетии, Самарской области и Приморском крае. По одному человеку скончались из Белгородской, Калужской, Тульской, Саратовской, Новосибирской, Тюменской и Омской областей, республик Крым, Дагестан, Ингушетия, Мордовия и Татарстан, а также в Пермском крае.

Заражения в регионах

Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заразившихся, в четверг увеличилось до 24, к ним добавились Республика Мордовия, Кабардино-Балкария, Тамбовская область и Ямало-Ненецкий АО.

Согласно данным, за сутки в Тамбовской области выявлено 75 новых случаев, всего в регионе 1 046 заразившихся. В Республике Мордовия число заразившихся выросло на 41, до 1018, в Ямало-Ненецком АО — на 93, до 1018 и в Кабардино-Балкарии — на 83, до 1008 человек.

Число заразившихся превышает тысячу еще в 20 регионах. В Москве их 92 тыс. 676 человек, в Московской области — 17 тыс. 432 человека, в Санкт-Петербурге — 6 190, в Нижегородской области — 3 610, в Республике Дагестан — 2 372, в Мурманской области — 2 272, в Краснодарском крае — 1 633, в Тульской области — 1 530, в Ростовской области — 1 514, в Калужской области — 1 486, в Брянской области — 1 442, в Свердловской области — 1 429, в Татарстане — 1 415, в Рязанской области — 1 396, в Северной Осетии — 1 342, в Ленинградской области — 1 263, в Башкирии — 1 243, в Курской области — 1 197, во Владимирской области — 1 079, в Республике Ингушетия — 1 067.

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