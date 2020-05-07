10:51 (мск), источник: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 177 тыс.
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 23 803 человека, 1 625 пациентов умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно данным, суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.
Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, на которое она, по официальным данным, вышла 6 мая. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).
Новые 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 92 676 заразившихся. Суточный рост числа заразившихся составил в столице 7,8%. Также новые случаи подтверждены еще в 83 регионах: 842 случая в Московской области, 312 — в Нижегородской, 306 — в
Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2 476 человек в 73 регионах, в том числе 769 человек в Москве, 158 — в Московской области, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, по 64 в Ленинградской области и Пермском крае.
За сутки умерли 88 человек, среди них 39 человек в Москве, 15 — в Московской области, семеро в Нижегородской области, по четыре в Республике Коми и
Заражения в регионах
Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заразившихся, в четверг увеличилось до 24, к ним добавились Республика Мордовия,
Согласно данным, за сутки в Тамбовской области выявлено 75 новых случаев, всего в регионе 1 046 заразившихся. В Республике Мордовия число заразившихся выросло на 41, до 1018, в
Число заразившихся превышает тысячу еще в 20 регионах. В Москве их 92 тыс. 676 человек, в Московской области — 17 тыс. 432 человека, в