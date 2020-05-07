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11:06 (мск), источник: Интерфакс

Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии

По меньшей мере 10 человек погибли из-за инцидента в штате Андхра-Прадеш.

Источник: AP 2020

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Не менее десяти человек погибли, более пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.

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По ее данным, утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени (00:30 по Москве). Издание отмечает, что многие жители упали без сознания прямо на улицах города, у некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза.

Среди погибших — двое пожилых людей и один восьмилетний ребенок. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Сотни людей доставлены в больницы.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди заявил, что «после поступления сообщения об утечке (газа — ИФ) на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению».

Редди подчеркнул, что компания понесет ответственность за происшествие. «Они должны будут объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие — нет. Против них будет возбуждено уголовное дело», — добавил министр.

В 1984 году в Индии произошла одна из крупнейших в истории техногенных катастроф — на предприятии Union Carbide в городе Бхопал произошла утечка хлора и соединений азота, что привело к гибели 15 тыс. и отравлению 500 тыс. жителей.

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