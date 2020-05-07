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15:49 (мск), источник: ТАСС

Защита миллиардера Дмитрия Босова попросит ФСБ и ГП проверить обстоятельства его смерти

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Представители защиты покончившего с собой в среду миллиардера Дмитрия Босова, совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит», намерены обратиться в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой тщательно исследовать обстоятельства его смерти. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эдуард Гладилин, представляющий интересы бизнесмена в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Версии, которые сейчас муссируются в СМИ, якобы о каких-то спорах и конфликтах, которые могли способствовать его самоубийству, это фейк, это неприемлемо. Следственные органы должны тщательно провести проверку и исследовать обстоятельства его смерти. Сейчас мы будем формировать соответствующее заявление в органы федерального уровня — ФСБ России и Генпрокуратуру РФ», — рассказал защитник.

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Чем известен Дмитрий Босов

По его словам, данная ситуация стала для него неожиданностью, а смерть доверителя «просто шокировала», так как на последней встрече с бизнесменом была «типичная нормальная рабочая обстановка».

«Накануне мы обсуждали вопрос судебной защиты его интересов, интересов его семьи, детей, [вопрос] о формировании судебного дела и обращения в подследственный суд в рамках гражданско-правовых отношений, — отметил адвокат. — Проблем с фирмами у него не было никаких: все фирмы у него работали в нормальном штатном режиме, никаких конфликтов, а вопрос о долговых ярко выраженных обязательствах даже не обсуждался».

Ранее источник сообщил, что миллиардер не оставил предсмертной записки. По его словам, родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой. Кроме того, назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой будет проверено наличие в крови Босова алкоголя или наркотиков.

В среду представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 6 мая тело 52-летнего местного жителя было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины его самоубийства.

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