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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил Майклу Калви срок домашнего ареста

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.

Источник: РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала собеседница агентства. Таким образом, Калви останется под домашним арестом до 13 августа.

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Также суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация «не способствует» улучшению инвестиционного климата в стране.

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