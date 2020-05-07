Суд продлил Майклу Калви срок домашнего ареста

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала собеседница агентства. Таким образом, Калви останется под домашним арестом до 13 августа.
Также суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация «не способствует» улучшению инвестиционного климата в стране.