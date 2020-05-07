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22:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.В Москве за сутки скончался 51 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 813 123+88 435
Скончалось267 233+6 295
Выздоровело1 266 047+39 257
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Источник: РИА Новости

Накануне жертвами COVID-19 стали еще 39 пациентов. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в городе достигло 956 человек.

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Коронавирус в России

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.

На Москву приходится более половины от общего числа инфицированных — 92 тысячи человек. При этом, по словам мэра Сергея Собянина, реально число больных COVID-19 в городе может достигать 300 тысяч.

Ранее сегодня градоначальник продлил ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, в столице ввели масочный режим в общественном транспорте и на рабочем месте, за несоблюдение которого грозит штраф.

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