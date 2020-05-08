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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Банкира включили в «молдавскую схему»

Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон.

По версии следствия, банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A.

По данным источников «Ъ», Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции. Нужно отметить, что Власов находился под подпиской о невыезде: как рассказывал «Ъ», он является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд руб. из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Расследование этого дела ГУ МВД по Москве завершило еще в апреле прошлого года, после чего Олег Власов приступил к ознакомлению с 55 собранными следствием томами. Завершить этот процесс банкир не успел — помешали введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничения.

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А совсем недавно, по данным «Ъ», полиция неожиданно возобновила следственные действия по делу, продлив их срок до 20 июня.

В среду утром Власов на своем автомобиле отправился по делам в Москву. На пересечении Каширского шоссе и МКАД его остановили сотрудники ДПС. Судя по всему, у полицейских была ориентировка именно на этот автомобиль, поскольку вскоре после остановки на пост приехали сотрудники ФСБ, которые и задержали банкира. Его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В четверг Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил Власова в СИЗО на два месяца.

Следователь в суде утверждал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию. Защита экс-банкира просила ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Суд встал на сторону следствия.

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«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Правоохранительные органы не детализируют свои претензии к банкиру, его защита также пока воздерживается от комментариев.

Между тем, по данным источников «Ъ», имя Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб.

Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A.

Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний и присваивались злоумышленниками.

Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).

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Двумя другими организаторам следствие считает молдавских политиков Ренато Усатого (МВД РФ на днях заочно предъявило ему обвинение) и Владимира Плахотнюка (заочно арестован в России сразу по нескольким обвинениям, в том числе по делу о покушении на Усатого, числится в розыске). Кроме того, в России фигурантами дела помимо Усатого, Плахотнюка и Платона являлись сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова.

Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов. В частности, по некоторым данным, следствие считает, что в них открывались счета российских компаний, которые сначала аккумулировали здесь свои средства, а затем переводили их на корсчета в молдавский банк.

Олег Рубникович

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