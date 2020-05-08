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10:48 (мск), источник: m24.ru

В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

Случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах.

Коронавирус COVID-19
11:00 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 846
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 847 278+80 884
Скончалось269 598+5 615
Выздоровело1 285 965+37 091
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Заболевшие COVID-19 зафиксированы в 83 регионах. При этом в 5 232 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в РФ зарегистрировано 187 859 случаев (плюс 6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Большинство новых случаев обнаружили в Москве — 5 846. В Московской области заболели 918 человек, в Санкт-Петербурге — 375, в Нижегородской области — 276, в Свердловской области — 155, в Краснодарской крае — 99, в Дагестане — 96, в Северной Осетии — 64, в Ленинградской области — 91, в Тульской области — 90, Башкортостане — 89, Тамбовской области — 85, в Татарстане — 83, в Кабардино-Балкарской республике — 81.

В Волгоградской и Ростовской областях обнаружили по 80 новых заболевших, в Рязанской области — 79, в Калужской области — 78, в Ульяновской области — 76, Саратовской области — 74, Новосибирской области — 73, Брянской области — 72, Курской области — 71.

В Чувашии заболели 68 человек, в Самарской области — 59, в Ивановской, Орловской и Ярославской областях зарегистрировано по 58 новых случаев, в Смоленской области и Ставрополе — по 56, в Якутии — 52, в Мурманске — 50.

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В Липецкой и Оренбургской областях заболели еще по 49 человек, во Владимирской области выявлено 45 новых случаев, в Пензенской области — 43, Челябинской области — 42, в Ингушетии — 41, в Астраханской области и Хабаровском крае обнаружили по 40 новых заболевших, в Белгородской области — 39, в Калининградской области — 38, Мордовии — 37.

В Ямало-Ненецком АО и Приморском крае зарегистрировали по 36 новых случаев, в Воронежской области — 35. В Кировской области и Ханты-Мансийском АО заболели коронавирусом еще по 32 человека, в Чечне, Республике Марий Эл и Красноярском крае — по 31, в Псковской области — 27, в Калмыкии — 26, Тюменской области — 24, Костромской области — 22, в Пермском крае — 20.

В Новгородской области и Бурятии коронавирус выявлен у 19 человек в каждом регионе, в Астраханской и Иркутской области заболели по 18 человек, в Тверской и Омской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Хакасии — по 15 человек, в Томской области — 14, в Карелии — 13, в Волгоградской области — 12.

В Коми, Астраханской области и Еврейском АО заболели еще по 11 человек, в Забайкальском крае, Магадане, Крыму, Севастополе — по 8, в Республике Адыгея и Кемеровской области — по 6, в Курганской области — 4, Камчатском крае — 3, в Ненецком автономном округе, Удмуртии, Алтае и Республике Тыва заболели по 1 человеку.

За последние сутки умерло 98 человек. За весь период скончалось 1 723 человека. Выписали из больниц за сутки 2 805 пациентов, всего же выздоровело 26 608 человек.

Накануне Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, связанных с коронавирусом. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая, однако с 12 мая, последе праздников, начнут работу промышленные и строительные предприятия.

С 12 мая в Москве также вводится обязательный масочный режим. Это означает, что маски и перчатки потребуются как для проезда в общественном транспорте, так и при посещении общественных пространств.

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