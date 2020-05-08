В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Заболевшие COVID-19 зафиксированы в 83 регионах. При этом в 5 232 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в РФ зарегистрировано 187 859 случаев (плюс 6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Большинство новых случаев обнаружили в Москве — 5 846. В Московской области заболели 918 человек, в
В Волгоградской и Ростовской областях обнаружили по 80 новых заболевших, в Рязанской области — 79, в Калужской области — 78, в Ульяновской области — 76, Саратовской области — 74, Новосибирской области — 73, Брянской области — 72, Курской области — 71.
В Чувашии заболели 68 человек, в Самарской области — 59, в Ивановской, Орловской и Ярославской областях зарегистрировано по 58 новых случаев, в Смоленской области и Ставрополе — по 56, в Якутии — 52, в Мурманске — 50.
В Липецкой и Оренбургской областях заболели еще по 49 человек, во Владимирской области выявлено 45 новых случаев, в Пензенской области — 43, Челябинской области — 42, в Ингушетии — 41, в Астраханской области и Хабаровском крае обнаружили по 40 новых заболевших, в Белгородской области — 39, в Калининградской области — 38, Мордовии — 37.
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В Новгородской области и Бурятии коронавирус выявлен у 19 человек в каждом регионе, в Астраханской и Иркутской области заболели по 18 человек, в Тверской и Омской областях,
В Коми, Астраханской области и Еврейском АО заболели еще по 11 человек, в Забайкальском крае, Магадане, Крыму, Севастополе — по 8, в Республике Адыгея и Кемеровской области — по 6, в Курганской области — 4, Камчатском крае — 3, в Ненецком автономном округе, Удмуртии, Алтае и Республике Тыва заболели по 1 человеку.
Накануне Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, связанных с коронавирусом. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая, однако с 12 мая, последе праздников, начнут работу промышленные и строительные предприятия.
С 12 мая в Москве также вводится обязательный масочный режим. Это означает, что маски и перчатки потребуются как для проезда в общественном транспорте, так и при посещении общественных пространств.