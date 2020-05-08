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13:24 (мск), источник: Forbes

Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве бизнесмена Анатолия Быкова

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков арестован на один месяц и 26 суток — до 4 июля 2020 года, сообщил Красноярский краевой суд. Следственный комитет (СК) подозревает Быкова в причастности к двойному убийству, которое произошло в Красноярске 24 июля 1994 года. Бизнесмен был задержан 7 мая.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в первой половине 1994 года Анатолий Быков возглавлял преступную группировку, и у него возник конфликт с одним из ее членов — 23-летним Александром Наумовым. Быков заподозрил Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в попытке его убить и поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову избавиться от них. 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.

Бакуров приговорен к пожизненному заключению, Чучков находится в розыске. Следствие доказало вину Татаренкова, он приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков дал показания, что Анатолий Быков является еще одним организатором двойного убийства, сообщал СК.

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Чем известен Анатолий Быков

В 1990-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода и возглавлял его совет директоров с 1998 по 2000 год. В те же годы совладельцем завода и членом совета директоров был миллиардер Дмитрий Босов, о смерти которого стало известно 6 мая. Как писал РБК, бизнесмен покончил с собой.

В 2000 году Быков был задержан по делу об организации убийства. Следствие утверждало, что он организовал покушение на бывшего партнера Павла (Вилора) Струганова, в криминальных кругах известного как «Паша Цветомузыка». Быков два года провел в СИЗО. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении и владении оружием и приговорил его к шести с половиной годам заключения условно. В июне 2004 года Верховный суд по просьбе Быкова пересмотрел дело: формулировку обвинительного заключения заменили на подстрекательство к преступлению, наказание осталось без изменений.

В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска отменил условное наказание бизнесмену и погасил судимость.

В 2009 году Европейский суд по правам человека назначил Быкову €26 000 компенсации, признав частичное нарушение прав бизнесмена.

Имя Быкова также упоминалось в ходе громкого судебного разбирательства Бориса Березовского и Романа Абрамовича в Высоком суде Лондона. Тогда Березовский предъявил запись разговора с Абрамовичем и Бадри Патаркацишвили в декабре 2000 года в аэропорту Парижа Ле Бурже. Абрамович упоминает Быкова, перечисляя совладельцев UC Rusal: «И там все появятся: и Быков, и Миша, и Антон, и Аксен, и Олег Дерипаска». Предполагалось, что речь идет именно о бывшем главе Красноярского алюминиевого завода Анатолии Быкове.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

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