Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве бизнесмена Анатолия Быкова

По версии следствия, в первой половине 1994 года Анатолий Быков возглавлял преступную группировку, и у него возник конфликт с одним из ее членов — 23-летним Александром Наумовым. Быков заподозрил Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в попытке его убить и поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову избавиться от них. 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.
Бакуров приговорен к пожизненному заключению, Чучков находится в розыске. Следствие доказало вину Татаренкова, он приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков дал показания, что Анатолий Быков является еще одним организатором двойного убийства, сообщал СК.
В 1990-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода и возглавлял его совет директоров с 1998 по 2000 год. В те же годы совладельцем завода и членом совета директоров был миллиардер Дмитрий Босов, о смерти которого стало известно 6 мая. Как писал РБК, бизнесмен покончил с собой.
В 2000 году Быков был задержан по делу об организации убийства. Следствие утверждало, что он организовал покушение на бывшего партнера Павла (Вилора) Струганова, в криминальных кругах известного как «Паша Цветомузыка». Быков два года провел в СИЗО. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении и владении оружием и приговорил его к шести с половиной годам заключения условно. В июне 2004 года Верховный суд по просьбе Быкова пересмотрел дело: формулировку обвинительного заключения заменили на подстрекательство к преступлению, наказание осталось без изменений.
В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска отменил условное наказание бизнесмену и погасил судимость.
В 2009 году Европейский суд по правам человека назначил Быкову €26 000 компенсации, признав частичное нарушение прав бизнесмена.
Имя Быкова также упоминалось в ходе громкого судебного разбирательства Бориса Березовского и Романа Абрамовича в Высоком суде Лондона. Тогда Березовский предъявил запись разговора с Абрамовичем и Бадри Патаркацишвили в декабре 2000 года в аэропорту Парижа Ле Бурже. Абрамович упоминает Быкова, перечисляя совладельцев UC Rusal: «И там все появятся: и Быков, и Миша, и Антон, и Аксен, и Олег Дерипаска». Предполагалось, что речь идет именно о бывшем главе Красноярского алюминиевого завода Анатолии Быкове.
С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.