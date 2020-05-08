Коронавирус выявили у 1576 российских военных

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 8 мая установлено 1576 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 413 человек, в изоляторах по месту службы — 522 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения —18 человек, изолированы на дому — 623 человек», — говорится в сообщении.
Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии — 3 человека, в состоянии средней тяжести — 9 человек, остальные — без симптомов заболевания.
Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 1193, из них за весь период выздоровели 310 человек. В госпиталях Минобороны России — 404 человек, в изоляторах по месту службы — 646 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 36 человек, изолированы на дому — 107 человек.
Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без