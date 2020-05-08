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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Коронавирус выявили у 1576 российских военных

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1576 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах — у 1193 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 918 316+84 359
Скончалось273 034+4 157
Выздоровело1 306 920+29 236
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Источник: РИА "Новости"

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 8 мая установлено 1576 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 413 человек, в изоляторах по месту службы — 522 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения —18 человек, изолированы на дому — 623 человек», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии — 3 человека, в состоянии средней тяжести — 9 человек, остальные — без симптомов заболевания.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 1193, из них за весь период выздоровели 310 человек. В госпиталях Минобороны России — 404 человек, в изоляторах по месту службы — 646 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 36 человек, изолированы на дому — 107 человек.

Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания.

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