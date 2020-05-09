В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

Ранее МЧС РФ сообщал, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один пострадал.
«Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщает башкирский следком.
Ведомство информирует, что пострадавший мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Личности погибших устанавливаются.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении следственных органов.