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09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

УФА, 9 мая — РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса, сообщает следственное управление СКР по региону.

Ранее МЧС РФ сообщал, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один пострадал.

«Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщает башкирский следком.

Ведомство информирует, что пострадавший мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Личности погибших устанавливаются.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении следственных органов.

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