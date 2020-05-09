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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 10 817 заразившихся коронавирусом, всего — 198 676

За последние сутки в России зарегистрировано 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне прирост составил 10 699 человек. Общее количество заразившихся достигло 198 676 человек.

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11:46 (мск)Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 951 905+90 208
Скончалось275 067+5 200
Выздоровело1 330 209+39 845
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Источник: Агентство «Москва»

За день умерли 104 человека (днем ранее — 98). Общее число погибших от COVID-19 составило 1827 человек. За последние сутки выздоровели 5308 человек, количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:

  • Москва — 5667 (всего 104 189),
  • Подмосковье — 1075 (19 425),
  • Санкт-Петербург — 425 (6990),
  • Нижегородская область — 294 (4180),
  • Свердловская область — 121 (1705).

Из новых зараженных у 4399 человек (40,7%) не было клинических проявлений болезни. По данным Роспотребнадзора, в России провели более 5,2 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 242 тыс. человек.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему пропусков для поездок на транспорте. Все ограничения продлили до 31 мая включительно. С 12 мая в столице и области обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает масочный режим послаблением.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 09.05
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