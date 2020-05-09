В России за сутки выявлено 10 817 заразившихся коронавирусом, всего — 198 676

За день умерли 104 человека (днем ранее — 98). Общее число погибших от COVID-19 составило 1827 человек. За последние сутки выздоровели 5308 человек, количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.
Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:
Из новых зараженных у 4399 человек (40,7%) не было клинических проявлений болезни. По данным Роспотребнадзора, в России провели более 5,2 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 242 тыс. человек.
Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему пропусков для поездок на транспорте. Все ограничения продлили до 31 мая включительно. С 12 мая в столице и области обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает масочный режим послаблением.