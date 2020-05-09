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18:53 (мск), источник: Ведомости

В Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Yonhap.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 974 036+96 122
Скончалось276 007+5 470
Выздоровело1 338 059+41 456
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Такое решение принято после того, как за последние сутки в Южной Корее выявили 18 новых случаев заболевания, причем 17 инфицированных заразились от одного и того же человека.

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Это был 29-летний житель города Енин, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Власти считают, что с мужчиной могли контактировать не менее 1500 человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома.

Южная Корея начала ослаблять введенные ранее ограничения 6 мая, после того как на протяжении нескольких дней количество новых случаев заражения не превышало нескольких человек. Сейчас в стране действует режим «социальной дистанции». По данным на 9 мая, в Южной Корее 10 840 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 9568 человек.

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