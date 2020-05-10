Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
00:31 (мск), источник: РИА Новости

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Источник: NRAO/AUI/NSF

«Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака “Фрегата” произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 мск. Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением (с другим объектом)», — говорится на странице эскадрильи в Twitter.

Читайте также
Орбитальная помойка: как эффективнее убирать космический мусор

Отмечается, что разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011−037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не сообщается.

Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.

Читайте также
В Минобороны предупредили о трудностях с российскими спутниками

Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса») Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

 Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Коронавирус COVID-19: главные события 9 мая
Стало известно, какие магазины откроются первыми
Захарова оценила твит Вашингтона о победе США над нацизмом
Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса
Поздравление Черчесовым россиян с Днем Победы возмутило фанатов
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Горячие темы на Авто
самая автомобильная тема... 204
Победа над фашизмом 128
на П начинается,на А заканчивается ? 132
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 63
Кино
Прошли войну: кинозвезды, воевавшие на фронте и на экране Многие знаменитые советские артисты и режиссеры прошли войну: кто-то был простым солдатом, кто-то служил в штабах армий. Многим из них довелось еще раз вернуться на передовую — уже на съемочной площадке.
Новости партнеров
Дочь Задорнова удивила своими фото
Блогер с длинными ногами перещеголяла Волочкову
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Популярные темы на «Детях»
Меня трясёт 497
Недоумение... 136
Обучение на психолога 91
Человек, который 70 лет фотографировал кошек 87
Леди
Как сложились судьбы актрис фильмов о Великой Отечественной войне Рассказываем подробнее об артистках в нашем материале.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь