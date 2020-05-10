15:56 (мск), источник: ТАСС
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сейчас идет уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, подчеркнули в госкорпорации.
ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в
«По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», — отметили в госкорпорации.
В Роскосмосе отметили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. Сейчас идет «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности», подчеркнули в Роскосмосе.