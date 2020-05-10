Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
15:56 (мск), источник: ТАСС

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сейчас идет уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, подчеркнули в госкорпорации.

Источник: Reuters

ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

«По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. Сейчас идет «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности», подчеркнули в Роскосмосе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Число случаев COVID-19 в России превысило 200 тысяч
Россиян летом ждут еще одни длинные выходные
История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса
На берег Техаса вынесло голубого дракона (фото)
В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая
Тони Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Российские знаменитости отрицают коронавирус Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Горячие темы на Авто
самая автомобильная тема... 204
Победа над фашизмом 138
на П начинается,на А заканчивается ? 138
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 68
Кино
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне Могут ли современные российские фильмы о войне составить конкуренцию советской военной киноклассике? Решайте сами после просмотра этих военных драм с участием звезд нового поколения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь