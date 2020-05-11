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01:36 (мск), источник: ТАСС

Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в хосписе в городе Красногорске в Подмосковье выросло до десяти, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Источник: МЧС РФ

«Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения», — сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщили о девяти погибших.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, на место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых «Второй дом» поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно.

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