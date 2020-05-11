Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10

«Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения», — сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщили о девяти погибших.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, на место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.
Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых «Второй дом» поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно.