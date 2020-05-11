09:50 (мск), источник: РИА Новости
СК назвал возможную причину пожара в подмосковном хосписе
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пожар в Красногорске, где погибли 9 человек, мог возникнуть
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
«По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Добавляется, что назначено проведение