В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем

Еще 15 членов экипажа пострадали, их состояние удовлетворительное.
Ранее СМИ сообщили, что 10 мая фрегат Jamaran иранских ВМС во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль.
По информации телерадиокомпании IRIB, в судно могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.
Какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: военные по-прежнему называют это инцидентом, не приводя подробностей.