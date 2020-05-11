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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем

ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. В результате инцидента с иранским кораблем поддержки и обеспечения в Оманском заливе погибли 19 человек, заявили в пресс-службе Военно-морских сил армии Ирана.

Источник: AP 2020

Еще 15 членов экипажа пострадали, их состояние удовлетворительное.

Ранее СМИ сообщили, что 10 мая фрегат Jamaran иранских ВМС во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль.

По информации телерадиокомпании IRIB, в судно могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.

Какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: военные по-прежнему называют это инцидентом, не приводя подробностей.

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