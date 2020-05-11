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10:45 (мск), источник: Ведомости

Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

За сутки в России третий раз за неделю выявили более 11 000 случаев.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 103 241+64 494
Скончалось282 728+3 260
Выздоровело1 411 748+31 372
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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек.

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Таким образом Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса на момент публикации. В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219 070 человек, в Великобритании — 220 449 инфицированных. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончалось 31 930 пациентов с коронавирусом, в Италии — 30 560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерло 2009 инфицированных (94 из них за последние сутки).

Большинство случаев COVID-19 выявлено в Москве — диагноз подтвердился у 6169 жителей столицы за минувшие сутки и у 115 909 горожан с начала эпидемии.

Выздоровело в столице за сутки рекордное число пациентов — 4032 человека, всего от COVID-19 вылечились 17 822 жителя Москвы.

Умерли за сутки 56 заразившихся коронавирусом, 1124 инфицированных с начала эпидемии.

В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки — также рекордный показатель. Общее число выздоровевших приблизилось к 40 000 человек — 39 801 человек в России вылечились от COVID-19.

Алена Якушова

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