10:45 (мск), источник: Ведомости
Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом
За сутки в России третий раз за неделю выявили более 11 000 случаев.
За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек.
Таким образом Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса на момент публикации. В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219 070 человек, в Великобритании — 220 449 инфицированных. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончалось 31 930 пациентов с коронавирусом, в Италии — 30 560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерло 2009 инфицированных (94 из них за последние сутки).
Большинство случаев COVID-19 выявлено в Москве — диагноз подтвердился у 6169 жителей столицы за минувшие сутки и у 115 909 горожан с начала эпидемии.
Умерли за сутки 56 заразившихся коронавирусом, 1124 инфицированных с начала эпидемии.
В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки — также рекордный показатель. Общее число выздоровевших приблизилось к 40 000 человек — 39 801 человек в России вылечились от COVID-19.
Алена Якушова