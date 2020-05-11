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19:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В еще одном доме престарелых Смоленска выявлен очаг заражения COVID-19

В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлен очаг заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в правительстве Смоленской области. Это второй в регионе случай массового заражения в доме престарелых.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 142 970+65 376
Скончалось283 861+2 574
Выздоровело1 427 179+32 670
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Источник: РИА "Новости"

«Как только нам поступила информация о том, что два сотрудника Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов были заражены коронавирусной инфекцией, мы приступили к тестированию на COVID-19 всех без исключения работников и проживающих в данном учреждении», — сказала на совещании с губернатором города Алексеем Островским его заместитель Полина Хомайко.

По итогам тестирования заразившимися оказались 22 сотрудника, 94 проживающих и 4 волонтера. 27 сотрудников с отрицательными тестами на COVID-19 продолжают работать в соцучреждении.

Все проживающие разделены на две зоны — те, кто не заражен коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражен. Во избежание дальнейшего распространения вируса с этими двумя категориями работает разный персонал Состояние заболевших можно оценить как стабильное.
Полина Хомайко
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Напомним, 10 апреля в другом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области была зафиксирована вспышка коронавируса. В соцучреждении в Вязьме заражение подтвердилось у 81 человека. «Нулевым» заразившимся оказался сотрудник интерната. Один из постояльцев скончался. Весь Вяземский район, где число заболевших достигло почти 250 человек, был закрыт на карантин, а въезд в него был ограничен.

Сегодня, 11 мая, президент Владимир Путин объявил о специальных выплатах соцработникам, ухаживающим за заразившимися коронавирусом. По подсчетам властей, в дома престарелых 16 регионов страны подтверждены заражения. Эксперты утверждают, что заражены практически все учреждения соцзащиты, но большинство региональных руководителей предпочитает информацию скрывать.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 11.05
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