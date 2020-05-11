19:58 (мск), источник: Коммерсантъ
В еще одном доме престарелых Смоленска выявлен очаг заражения COVID-19
В Ярцевском
«Как только нам поступила информация о том, что два сотрудника Ярцевского
По итогам тестирования заразившимися оказались 22 сотрудника, 94 проживающих и 4 волонтера. 27 сотрудников с отрицательными тестами на COVID-19 продолжают работать в соцучреждении.
Все проживающие разделены на две зоны — те, кто не заражен коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражен. Во избежание дальнейшего распространения вируса с этими двумя категориями работает разный персонал Состояние заболевших можно оценить как стабильное.
Напомним, 10 апреля в другом
Сегодня, 11 мая, президент Владимир Путин объявил о специальных выплатах соцработникам, ухаживающим за заразившимися коронавирусом. По подсчетам властей, в дома престарелых 16 регионов страны подтверждены заражения. Эксперты утверждают, что заражены практически все учреждения соцзащиты, но большинство региональных руководителей предпочитает информацию скрывать.