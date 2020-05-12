07:58 (мск), источник: РИА Новости
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе
Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», — сказал собеседник агентства.
Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек. Причиной могла стать неисправность электрооборудования.
В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения