Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Умерли за последние сутки 107 человек, общее число погибших достигло 2116. Выздоровели 3711 человек, за все время — 43 512.
Больше всего новых случаев в регионах:
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются свыше 251 тыс. человек. За последние сутки провели 168,6 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 5,8 млн исследований.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. В Москве, где больше всего заразившихся, карантинные меры будут действовать до 31 мая.
Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, также продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.