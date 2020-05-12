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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах. Накануне прирост составил 11 656 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243.

Коронавирус COVID-19
11:24 (мск)Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 178 346+75 105
Скончалось286 355+3 627
Выздоровело1 458 337+46 589
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Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Умерли за последние сутки 107 человек, общее число погибших достигло 2116. Выздоровели 3711 человек, за все время — 43 512.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 5392 (всего 121 301);
  • Московская область — 1063 (22 700);
  • Нижегородская область — 354 (5087);
  • Санкт-Петербург — 339 (8050);
  • Красноярский край — 227 (1428).
Среди новых заболевших 43,1% не имели клинических проявлений болезни.
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По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются свыше 251 тыс. человек. За последние сутки провели 168,6 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 5,8 млн исследований.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. В Москве, где больше всего заразившихся, карантинные меры будут действовать до 31 мая.

Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, также продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 12.05
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