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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Подмосковный хоспис с пенсионерами сгорел из-за сауны

Хоспис с пенсионерами в подмосковном Красногорске сгорел из-за сауны, располагавшейся на втором этаже загородного дома. Об этом во вторник, 12 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Источник: Администрация городского округа Красногорск Московской области

По версии следствия, пожар начал распространяться со второго этажа. Правоохранительные органы изъяли важные для следствия предметы, в том числе печь от сауны и электропроводку. Проводится пожарно-техническая экспертиза. Следственный комитет предъявил организатору хосписа обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Мужчина организовал хоспис в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, где на момент возгорания проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Суточное проживание каждого пожилого клиента оценивалось в сумму от 1 до 1,2 тысячи рублей.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.

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