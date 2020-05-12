16:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Подмосковный хоспис с пенсионерами сгорел из-за сауны
Хоспис с пенсионерами в подмосковном Красногорске сгорел
По версии следствия, пожар начал распространяться со второго этажа. Правоохранительные органы изъяли важные для следствия предметы, в том числе печь от сауны и электропроводку. Проводится
Мужчина организовал хоспис в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, где на момент возгорания проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Суточное проживание каждого пожилого клиента оценивалось в сумму от 1 до 1,2 тысячи рублей.
Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без