РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Кроме того, следствие не считает, что Босова могли убить, добавил собеседник издания.
Тело 52-летнего Босова, председателя совета директоров группы «Алтек», нашли 6 мая в его доме в Подмосковье. Изначально СМИ писали, что бизнесмен покончил с собой. Позднее адвокат Евгений Черноусов рассказал, что у миллиардера был конфликт с «его главным компаньоном» накануне смерти. Юрист также назвал версию с суицидом подозрительной.
Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии российского Forbes с состоянием 1,1 миллиарда долларов.