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18:49 (мск), источник: РИА Новости

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.

Источник: РИА Новости

По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Кроме того, следствие не считает, что Босова могли убить, добавил собеседник издания.

Смерть миллиардера Босова

Тело 52-летнего Босова, председателя совета директоров группы «Алтек», нашли 6 мая в его доме в Подмосковье. Изначально СМИ писали, что бизнесмен покончил с собой. Позднее адвокат Евгений Черноусов рассказал, что у миллиардера был конфликт с «его главным компаньоном» накануне смерти. Юрист также назвал версию с суицидом подозрительной.

Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии российского Forbes с состоянием 1,1 миллиарда долларов.

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