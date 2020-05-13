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12:46 (мск), источник: РИА Новости

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Следственный комитет вопреки мнению Генпрокуратуры отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на самооборону, сообщил РИА Новости в среду адвокат Алексей Липцер, представляющий одну из сестер.

Источник: РИА "Новости"

«Нас уведомили об окончании дополнительных следственных действий. Следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору, отказавшись смягчить или переквалифицировать на необходимую оборону», — сказал адвокат.

По его словам, теперь защита будет знакомиться с материалами дополнительного расследования, а до конца месяца следствие намерено передать его в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Актуальными комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости пока не располагает.

Ранее следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало их действия по самой тяжелой статье — убийство по предварительному сговору. Прокуратура сочла недоказанными выводы о мотивах и целях, к которым пришло следствие, отказалась утвердить обвинительное заключение и направила дело на доследование.

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Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий».

СК РФ предъявил девушкам обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако в Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и «применял сексуальное насилие». Все это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.

СК обязали переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
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31 января© Ньюстюб
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