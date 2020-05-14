08:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Сестер Хачатурян ждут в Генпрокуратуре
Следствие отказалось исполнить требование надзора.
Как стало известно «Ъ», уже к началу лету СКР может во второй раз объявить о завершении одного из самых громких и неоднозначных уголовных дел последних лет — трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца два года назад. Ранее Генпрокуратура уже возвращала материалы на доследование, потребовав также признать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны. Впрочем, вместо прекращения преследования сестер следователи намерены опять направить дело в надзорное ведомство с максимально жесткими формулировками. Адвокаты же будут продолжать доказывать невиновность девушек с проведением, если понадобится, судебного процесса с участием присяжных.
По данным близких к следствию источников «Ъ», в ближайшие дни следователи центрального аппарата СКР намерены завершить все процессуальные формальности по делу сестер Хачатурян. Ожидается, что сначала будут приглашены представители потерпевших — сестры и нескольких других родственников погибшего Михаила Хачатуряна — для ознакомления в рамках ст. 216 УПК РФ с материалами расследования — дополнительных двух томов, собранных следователями после возврата им материалов из Генпрокуратуры. По словам собеседников «Ъ», в них содержатся протоколы дополнительных допросов сестер, а также выводы еще одной проведенной в институте имени Сербского
Ничего принципиально нового в этих материалах нет, а потому их изучение — не более чем формальность.
По некоторым данным, следователи намерены провести процедуру ознакомления потерпевших в максимально короткие сроки, после чего так же оперативно дать изучить данные и стороне защиты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян.
Причем якобы предполагается пресекать попытки затянуть дело, сразу обращаясь в суд с ходатайством об ограничении сторон в сроках ознакомления. Если все пройдет, как запланировано, то уже в начале июня материалы дела с новым обвинительным заключением будут опять направлены в Генпрокуратуру для утверждения.
При этом дело в отношении младшей из них, Марии, было выделено в отдельное производство. Как сообщал «Ъ», следователи и эксперты посчитали, что в момент убийства ее 57-летнего отца она была невменяемой и не отдавала отчета своим действиям.
Ранее замгенпрокурора Виктор Гринь отказался подписать обвинительное заключение с такими выводами следствия. Он не только вернул дело на доследование в СКР, но и предписал квалифицировать действия сестер Хачатурян как совершенные в условиях необходимой обороны.
То есть тогда господин Гринь фактически встал на сторону защиты, которая с самого начала утверждала, что девушки расправились с отцом после продолжавшихся долгое время унижений и издевательств из опасения за свое здоровье и даже жизнь.
В СКР с господином Гринем категорически не согласились — по мнению следователей, вина девушек в заранее спланированном убийстве в ходе расследования была полностью доказана.
Впрочем, как сообщал «Ъ», тогдашний генпрокурор Юрий Чайка поддержал своего заместителя.
Однако в постановлении, вынесенном им накануне своей отставки и перехода на пост полпреда президента в СКФО, господин Чайка, помимо отправки материалов на доследование, также предписал провести еще одну экспертизу. Она должна была проверить помимо других ранее сделанных выводов о психическом состоянии девушек версию потерпевших о возможном корыстном умысле в убийстве Михаила Хачатуряна.
«Выводы проведенной по настоянию Юрия Чайки экспертизы только усилили сделанные ранее в пользу девушек выводы», — заявили «Ъ» адвокаты сестер Хачатурян, ознакомившись с результатами.
Впрочем, для следствия назначение новой экспертизы стало поводом игнорировать требование Виктора Гриня фактически прекратить уголовное дело. «Тем не менее мы и дальше будем настаивать на исполнении требования замгенпрокурора», — сообщил «Ъ» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин, пояснив, что соответствующее ходатайство уже заявлялось следователю, но был получен отказ. От более подробных комментариев он воздержался, сославшись на то, что ему с коллегами необходимо сначала пусть и формально, но официально ознакомиться со всеми материалами уголовного дела.
Между тем, по некоторым данным, новое направление материалов дела сестер Хачатурян в прокуратуру может по времени совпасть с заседанием в Басманном суде, связанным с этим громким расследованием. Еще в прошлом году, когда СКР завершал дело в первый раз, адвокаты обжаловали выделение из общего дела материалов в отношении Марии Хачатурян. Защита посчитала это незаконным и необоснованным. Но изначально Басманный суд их жалобу на действия следователей не удовлетворил. Однако позже апелляционная инстанция Мосгорсуда это решение отменила, отправив его на новое рассмотрение. По некоторым данным, представители сестер опасались, что суд рассмотрит обособленные материалы в отношении Марии формально, просто назначив ей принудительное медицинское лечение. Скорее всего, ее даже не направили бы в стационар, так как все девушки после перенесенного и так постоянно посещали психиатра и психолога. Однако это было фактически признанием вины, что могло бы отразиться на процессе, если таковой состоится, по делу ее сестер.
Учитывая переход из СКР на пост генпрокурора курировавшего ход следствия по делу сестер Хачатурян Игоря Краснова, шансов быть утвержденным у этого дела сейчас значительно больше.
Напомним, это уголовное дело буквально раскололо общество на две части. Сами сестры Хачатурян сначала находились в СИЗО, но потом были освобождены под домашний арест, а еще позже — под запрет определенных действий, под которым находятся и сейчас. По словам их адвокатов, они проживают раздельно в московских квартирах или за городом и четко соблюдают все ограничения, как установленные судом и следователем, так и введенные властями
Сергей Сергеев.