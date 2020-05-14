В плену у мёртвых жуков. 40 лет тюрьмы грозит российскому учёному на Шри-Ланке

История Александра Игнатенко напоминает приключенческие сюжеты Жюля Верна. Но российскому учёному грозит 40 лет азиатской тюрьмы.
Игнатенко отлично подошёл бы на роль учёного-путешественника Жака Паганеля. Увлечённый зоолог летит в далёкую азиатскую страну — Шри-Ланку — то ли в отпуск, то ли на поиски жуков. Во всяком случае, каких-то редких насекомых для исследований учёный собрал прямо во время прогулки по одному из национальных парков островного государства. А дальше разворачивается приключенческий детектив, переходящий в социальную драму: Игнатенко собрал мёртвых жуков, чтобы позднее в отеле сфотографировать их и нагуглить, к какому виду они относятся.
Охотник на жуков
Учёный изначально рисковал — в Шри-Ланке действуют жёсткие законы, касающиеся сбора и продажи редких животных и насекомых. Игнатенко с товарищами остановили при выходе из национального парка, можно сказать, случайно. Россияне задержались и вернулись к выходу через полчаса после закрытия. Чем-то вызвали подозрение. При осмотре у Игнатенко в карманах обнаружили мёртвых жуков, которых он «нашёл накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана». Сотрудники нацпарка не стали особо разбираться и вызвали полицию. У россиян отобрали документы, телефоны и камеры. Задержанных заперли на ночь в каком-то помещении, даже не дав позвонить родственникам и адвокатам.
С жуками в тюрьму
На следующий день после задержания в отеле, где остановился российский зоолог, провели обыск, в его номере нашли ещё насекомых, которых Игнатенко «пособирал вдоль дорог и в саде отеля».
Сам зоолог объяснил начальнику, что подобрал жуков, чтобы сфотографировать и посмотреть в Интернете для точного определения вида. По версии Игнатенко, он собирался вернуть жуков туда, откуда взял.
Вернуть жуков на место учёному не удалось. Ланкийские полицейские забрали их как вещдоки, а задержанных повезли в суд, который с ходу постановил их «посадить в тюрьму, а потом уже разбираться». В тюрьме Игнатенко вместе с товарищами провели полтора месяца. Там у зоолога обострилась язва из-за остроты местной пищи. Только после распространения коронавируса россиян под залог отпустили обратно в отель. Игнатьев опасается, что после снятия карантинных ограничений снова окажется в ланкийской тюрьме.
Перспективный сотрудник ростовского зоопарка
Александр Жадобин, директор ростовского зоопарка, в котором работает Игнатенко, в беседе с Лайфом охарактеризовал своего подчинённого как перспективного сотрудника, «очень увлечённого своей работой».
— Целеустремлённый человек, работает у нас около двух лет. Никаких замечаний к нему не было, очень жаль, что он попал в такую ситуацию. Он работает у нас в качестве начальника отдела мелких млекопитающих. Там содержатся также жуки, пауки — террариум, так сказать, — уточнил Лайфу директор зоопарка.
По его мнению, зоолог Игнатьев мог и не знать законодательство островного государства, касающееся сбора насекомых, и допустить нарушение неосознанно.
Контрабандист без контрабанды.
Жадобин передал Лайфу со слов Игнатенко, что зоолога в Шри-Ланке обвиняют в попытке вывоза редких насекомых. Директор замечает, что Игнатенко даже не пытался доставить жуков в аэропорт для вывоза.
— На мой взгляд, это не повод давать такой срок или штраф, о котором сейчас идёт речь (три миллиона рублей штрафа или 40 лет тюрьмы. — Прим. Лайфа). Самое главное, мне кажется, должен быть вопрос умысла. Когда есть какой-то злой умысел — это одно. Но когда не идёт речь о нанесении какого-либо вреда и нарушил что-то неосознанно, то, наверное, надо понять и простить, — рассуждает собеседник Лайфа.
Консульство не отвечает
Директор зоопарка добавил, что готовит обращение в консульство в Шри-Ланке: «Консул был в отпуске и сейчас вернулся. Но пока [мы всё ещё] не можем выйти с ними на связь». Коллеги Игнатенко попросили российское консульство в Шри-Ланке разобраться в ситуации, зоологу ищут местного адвоката, знакомого с законами этой азиатской страны. У российских дипломатов есть опыт вызволения россиян из Шри-Ланки. В 2017 году на родину удалось вернуть группу россиян, задержанную властями Шри-Ланки из-за нарушения правил пребывания в стране.
Цены на жуков
Энтомолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Борис Коротяев рассказал Лайфу, каких жуков нашёл ростовский зоолог в Шри-Ланке.
Из всего списка [собранных жуков] интерес могут представлять только златки, их обычно продают за несколько десятков долларов, но это не очень много. Дорогих жуков там мало. Таких, чтобы стоили сотни или тысячи долларов, точно нет.
— Большинство большой коммерческой стоимости не имеет и в международный список подлежащих охране видов не включено, поэтому за них сажать на 40 лет не стоит. В Шри-Ланке, конечно, есть интересные насекомые, и люди едут туда. Там фауна замечательная и разнообразная, — пояснил Коротяев. По его словам, интерес к фауне Шри-Ланки в кругах исследователей подогревается как раз тем, что правительство островного государства не организует совместных исследований и мало кого допускает к изучению своей фауны.
Коротяев добавил Лайфу, что в некоторых странах Европы, а также в России можно легально продавать насекомых.
— Люди многие этим занимаются, ездят, ловят, продают и потом живут на эти деньги. Что касается нелегального рынка, то таких насекомых музеи приобретать не могут. Сбор должен проходить при соблюдении национальных законов. Просто так можно, конечно, собрать и продать жука. Этим и в Москве занимаются. У кого денег побольше, то едут в Прагу — там у них ярмарки есть. Тысячи долларов могут предложить только за самых крупных усачей или рогачей южноазиатских, южноамериканских или африканских. Есть жук-арлекин, громадный такой, он может за тысячу долларов стоить.
Сорвать орхидею ценою в авто
Случай Игнатенко не единичный. За последние несколько лет арестам в Шри-Ланке подверглись сразу несколько групп российских туристов. В 2012-м граждан России арестовали за сбор орхидей и других экзотических цветов в лесном заповеднике. Россияне возмутились такому отношению и отказались подчиняться, даже укусили за руку сотрудника парка, который пытался их задержать.
В итоге местный суд потребовал от россиян выплатить астрономическую сумму — 9,5 тысячи долларов. Причём «нападение» на сотрудника нацпарка и сопротивление при аресте оценили всего в 150 долларов, львиная часть штрафа пришлась на сбор цветов.
В 2015-м россиянина по имени Сергей упекли в тюрьму за ДТП на тук-туке (небольшая мотоповозка для перевозки пассажиров). В 2017 году за решётку отправили российских спортсменов, обвинив их в нарушении миграционного законодательства. Россияне были уверены, что на самом деле причина в их бизнесе — они организовали на острове школу сёрфинга. В один прекрасный момент на виллу спортсменов пришли полицейские, после проверки документов без объяснения причины у всех изъяли паспорта, а затем заточили в переполненную тюрьму, где заключённые спали прямо на полу в условиях полной антисанитарии.
Вообще в Шри-Ланке, как и в других странах Юго-Восточной Азии, довольно жёсткие законы и много запретов, которые могут показаться в России абсурдными, поэтому нередко туристы по незнанию нарушают местные правила. Охотиться туристам запрещено в принципе, как и собирать «живые кораллы» — экзотические цветы. В островном государстве также не принято фотографировать и трогать монахов.
Российский рынок экзотических зверей
Впрочем, в каждой истории может быть две стороны медали. Владелец московской компании «Аквадизайн» Альберт Субботин раньше занимался продажей животных, а теперь разводит рыбок и проектирует морские аквариумы. Он рассказал Лайфу, что в России существует рынок торговли экзотическими животными. Ещё несколько лет назад в Москве свободно работал так называемый птичий рынок, куда браконьеры и везли на продажу редких зверей.
— Везли почти всё! Спрос есть у коллекционеров — вот и привозили. Насекомые тоже могут быть ценностью. Мне, когда я ещё занимался животными, неоднократно предлагали купить бабочек засушенных. Их прикалывают и вставляют в рамочку, а потом продают как картины и сувениры. Есть целый рынок по продаже этих бабочек. Причём довольно большой рынок этой ерунды, — рассказывает Субботин. По его словам, животных и насекомых, занесённых в Международную Красную книгу, ловить запрещено во всём мире (речь идёт о Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
— Но раз что-то запрещено — находятся те, кто пытается этот запрет нарушить, — резюмирует Субботин Лайфу.
Действительно, незаконная торговля экзотическими животными в России развернулась давно. Ещё в середине 90-х государство приняло план по борьбе с этим явлением. Но победить его до конца всё-таки не удаётся — торговля редкими зверями в стране по-прежнему процветает, но теперь преимущественно онлайн.
Продают всё: ручных нильских крокодилов, львят, человекообразных обезьян, кенгуру, удавов.
Продавцов не смущает, что животных покупают для содержания в квартирах. Спрос тоже остался, например, животных покупают для фотосессий или контактных зоопарков.
Жук по цене зарплаты
Нетрудно поверить, что увлечённый исследователь Александр Игнатенко мог попросту не оценить риски сбора жуков в Шри-Ланке. Но легко можно поверить и в версию ланкийской правоохранительной системы…
Русская пословица гласит: строгость закона сглажена необязательностью его исполнения. Но в Шри-Ланке этого не знают. Там закон одинаков для всех: и для местных, и для туристов, и для зарубежных учёных. Родным и коллегам учёного остаётся надеяться, что российское консульство всё же ответит и займётся судьбой перспективного сотрудника ростовского зоопарка и вытащит его из-под азиатского ареста. Пусть даже без сотен редких жуков, за каждого из которых он получил по несколько обвинительных статей по законам Шри-Ланки.
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