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00:46 (мск), источник: ТАСС

Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Таким образом, число умерших от коронавируса в столице достигло 1290.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 14.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 336 973+81 779
Скончалось296 252+4 886
Выздоровело1 540 464+51 970
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Источник: РИА "Новости"

Еще 58 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 290 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли более 2,2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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