СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате.
Так, по данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, которого подписали как полковника В. М. Алексеева.
Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте другого проекта, «Банк памяти», анкету с фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен «участник Великой Отечественной войны» по имени Гитле Адоль Алоисо.
По данным СК, приславшие эти анкеты преследовали цель оправдать «преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге». Личности причастных к публикациям выясняют. Кроме того, следователи проверят другие аналогичные инциденты.
Ранее глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера «переодевали» в советскую военную форму.
По словам Амельченковой, это «покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков».