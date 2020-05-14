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11:38 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уголовные дела о реабилитации нацизма возбудили после публикации в рамках проекта «Бессмертный полк» фото Генриха Гиммлера и других нацистов, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате.

Так, по данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, которого подписали как полковника В. М. Алексеева.

Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте другого проекта, «Банк памяти», анкету с фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен «участник Великой Отечественной войны» по имени Гитле Адоль Алоисо.

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По данным СК, приславшие эти анкеты преследовали цель оправдать «преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге». Личности причастных к публикациям выясняют. Кроме того, следователи проверят другие аналогичные инциденты.

Ранее глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера «переодевали» в советскую военную форму.

По словам Амельченковой, это «покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков».

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