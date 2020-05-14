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17:36 (мск), источник: Forbes

Самая богатая женщина Африки пожаловалась на фальшивый паспорт с подписью Брюса Ли в деле об аресте ее активов

Богатейшая женщина Африки обвинила власти Анголы в том, что они заморозили ее активы на основании поддельных доказательств, в том числе фальшивого паспорта с подписью актера Брюса Ли. Изабель душ Сантуш, имеющая российское гражданство, требует разморозить ее имущество.

Источник: РИА "Новости"

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш (состояние, по данным Forbes Real-Time, $1,5 млрд) обвинила суд Анголы в том, что он принял решение о замораживании ее активов на основании ложных доказательств. «Прокуратура Анголы представила вещественные доказательства, которые были сфабрикованы и основаны на поддельных документах. Судебное решение должно быть отменено», — говорится в заявлении миллиардера.

Душ Сантуш, имеющая российское гражданство, заявляет, что в судебных документах, которые видели ее адвокаты в конце апреля, представлен ее поддельный паспорт и «цепочка писем о мошеннических инвестициях в Японию» от «интернет-мошенника, который утверждал, что является бизнесменом с Ближнего Востока».

В качестве доказательства этих слов в ее заявлении, а также в ее Twitter размещена фотография этого паспорта. Душ Сантуш указывает, что на документе есть надпись на английском языке (businesswoman), в двух местах указаны разные номера паспорта, ошибочно написана дата ее рождения, а подпись в нем принадлежит звезде кунг-фу Брюсу Ли (умер в 1973 году) и взята, скорее всего, из интернета. «Факты и изображения говорят сами за себя… “Поддельный паспорт” был использован и принят судом как мой», — написала миллиардер.

Душ Сантуш утверждает, что в судебных документах, которые ее адвокаты видели, также были электронные письма, направленные японскому стартапу Synapse Corp. Inc. «интернет-мошенником», представлявшемся бизнесменом с Ближнего Востока. По ее данным, он использовал ее имя, чтобы предложить компании кредитное соглашение на сумму «от $10 млн до $1 млрд».

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«Эти электронные письма и поддельный паспорт использовались прокурором Анголы в суде в качестве доказательства того, что душ Сантуш пыталась быстро распродать свои активы, а затем незаконно инвестировать доходы за пределами Анголы», — говорится в заявлении миллиардера.

Прокуратура Анголы в ответ на эти обвинения заявила, что решение суда по делу душ Сантуш «принималось не на основании каких-либо документов, удостоверяющих личность, а на документах, свидетельствующих о ее страхе потерять свои активы».

В конце декабря суд ангольской провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал компании и личные счета душ Сантуш и ее супруга — конголезского бизнесмена Синдика Доколо. Суд принял решение на основании документов, доказывающих, что душ Сантуш «контактировала с японскими властями и демонстрировала интерес к инвестициям в Японию на сумму до €1 млрд», отмечает Reuters.

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По данным генеральной прокуратуры Анголы, в результате сделок с их участием страна потеряла $1,36 млрд.

Сама душ Сантуш и ее муж отрицают все обвинения. По оценке американского Forbes, замороженные активы составили более $400 млн, однако журнал отметил, что даже после ареста счетов душ Сантуш остается миллиардером.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году. В то время ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш был активистом Народного движения за освобождение Анголы.

Мать душ Сантуш — уроженка Пензы Татьяна Куканова. В начале января пресс-служба МВД сообщила «РИА Новости», что душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению. Позже это подтвердила сама душ Сантуш.

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