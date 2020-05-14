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18:21 (мск), источник: RTVi

В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией

В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали. Об этом 14 мая сообщает Vijesti.

Источник: AP 2020

В полиции заявили, что в ходе столкновений в Никшиче и Плевле были повреждены служебные автомобили, а часть протестующих устроила погромы. При этом у одного из демонстрантов при обыске обнаружили топор и нож. Сотрудники полиции добавили, что организаторы беспорядков будут найдены и привлечены к ответственности.

По информации портала «ИН4С», в Никшиче полиция использовала слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона демонстрантов.

Протестующие требовали освобождения епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия и других священников, которых задержали 12 мая в Никшиче за нарушение эпидемиологического режима. В этот день православные верующие Черногории отмечали день памяти святого Василия Острожского.
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Премьер-министр Черногории Душко Маркович отметил, что за прошедшие два дня нарушение медицинских требований ставит под удар долгую борьбу с инфекцией в стране. Кроме того, он обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в том, что она приглашала верующих на массовые акции, которые запрещены из-за угрозы распространения коронавируса.

Конфликт православных верующих с властями Черногории начал развиваться в декабре 2019 года, когда парламент страны принял закон о свободе вероисповедания. По нему предполагается, что все религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 года, передадут государству.

Против закона выступила СПЦ, которая считает, что таким образом у нее отнимут 650 церквей и монастырей, а затем передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви. На фоне принятия закона православные верующие перекрывали дороги и проводили митинги. Президент Мило Джуканович подписал документ 28 декабря.

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