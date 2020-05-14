СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе головного предприятия — «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).
Там уточнили, что не будут комментировать ситуацию до завершения проверки.
«Главным приоритетом АО “КРЭТ” был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — добавили в пресс-службе.
В больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая, по предварительной информации, загорелись аппараты ИВЛ «Авента-М», погибли в общей сложности шесть пациентов.
Устройства производит АО «Уральский приборостроительный завод», они поставляются на рынок с 2012 года.
Росздравнадзор накануне приостановил использование в России аппаратов этой марки, произведенных с 1 апреля 2020 года.
В пресс-службе КРЭТ РИА Новости заявили, что устройства прошли тестирование под высокой нагрузкой, у специалистов не было нареканий к их безопасности.