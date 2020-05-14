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20:05 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где произвели загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 399 550+86 581
Скончалось299 333+4 686
Выздоровело1 570 083+48 042
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Источник: РИА "Новости"

Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе головного предприятия — «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).

Там уточнили, что не будут комментировать ситуацию до завершения проверки.

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«Главным приоритетом АО “КРЭТ” был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — добавили в пресс-службе.

В больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая, по предварительной информации, загорелись аппараты ИВЛ «Авента-М», погибли в общей сложности шесть пациентов.

Устройства производит АО «Уральский приборостроительный завод», они поставляются на рынок с 2012 года.

Росздравнадзор накануне приостановил использование в России аппаратов этой марки, произведенных с 1 апреля 2020 года.

В пресс-службе КРЭТ РИА Новости заявили, что устройства прошли тестирование под высокой нагрузкой, у специалистов не было нареканий к их безопасности.

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